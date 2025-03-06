Будівля площею 60 м2 розташована у селі Озерце Луцького району

У четвер, 6 березня, відбувся аукціон з продажу дільниці ветмедицини у селі Озерце Луцького району. Переможною у третьому раунді стала ставка Ольги Кудрявцевої, яка запропонувала за обʼєкт 500 тис. грн.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило приміщення на приватизацію 12 лютого 2025 року. Стартова ціна лоту становила 182 тис. грн. В описі об’єкту вказали, що переможець отримає будівлю Жидичінської дільниці ветмедицини площею 60 м2, що перебуває у задовільному стані. Її не використовували за призначенням з 2021 року.

Онлайн-аукціон відбувся 6 березня 2025 року на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли четверо учасників. Переможною стала ставка Ольги Кудрявцевої, яка запропонувала за будівлю пів мільйона гривень. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми вона також має сплатити ПДВ – 100 тис. грн.