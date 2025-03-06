Занедбане виробниче приміщення розташоване на вулиці Лісовій

У четвер, 6 березня, відбувся аукціон з продажу виробничого приміщення у місті Камінь-Каширський. Переможною стала ставка підприємця Сергія Домарецького, який запропонував за об’єкт 642 тис. грн.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило комплекс на приватизацію 12 лютого 2025 року. Стартова ціна лоту становила 631 409 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований на вулиці Лісній та має площу 430,9 м2. Переможець отримає одноповерхову будівлю, зведену у 1980 році.

Як ZAXID.NET уточнили організатори торгів, цех не використовували за призначенням близько 20 років, тому він потребує ремонту.

Онлайн-аукціон відбувся 6 березня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, участь у торгах взяв лише Сергій Домарецький, який і переміг. Він запропонував за об’єкт 642 тис. грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 128 тис. грн.

Згідно з даними YouСontrol, Сергій Домарецький зареєстрований як ФОП із 2021 року. Спеціалізується у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами. Чоловік працює у Камінь-Каширському районі.