За територію площею 573,7 м2 у селі Софіянівка змагалися девʼять учасників

У понеділок, 27 січня, відбувся аукціон з продажу комплексу для утримання тварин у селі Софіянівка Камінь-Каширського району. Переможною у третьому раунді стала ставка підприємця Романа Ляшука, який запропонував за об’єкт 4 млн грн.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило комплекс на приватизацію 16 січня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 1 592 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований у селі Софіянівка та має площу 573,7 м2. Переможець отримає конюшню, свинарник, гараж та овочесховище.

Онлайн-аукціон відбувся 27 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли девʼятеро учасників. Переможною стала ставка підприємця Романа Ляшука, який запропонував за об’єкт 4 000 001 грн. Це у понад 2500 разів перевищило початкову ціну. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми переможець також має сплатити ПДВ – 800 тис. грн.

Згідно з даними YouСontrol, Роман Ляшук зареєстрований як ФОП із 1999 року. Спеціалізується у наданні рекламних та комерційних послуг. Працює у місті Ковель Волинської області.