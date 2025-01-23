Під час аукціону стартова ціна за об'єкт зросла у сім разів

У середу, 22 січня, відбувся аукціон з продажу деревообробних цехів у місті Ківерці Луцького району. Переможною у третьому раунді стала ставка приватного підприємства «Фірма АТС», яке запропонувало за об’єкт 11,3 млн грн.

Фонд Держмайна України виставив деревообробні цехи на приватизацію 29 грудня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 1,5 млн грн. В описі об’єкту вказали, що він розташуваний у Ківерцях, має зручну транспортну розвʼязку, включає в себе сім цехів для обробки деревини та будівлю газорозподільного пункту. Переможець також отримає верстати, станки, кран, ваги та інше обладнання. Загальна площа приміщень – 4318,9 м².

Онлайн-аукціон відбувся 22 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли пʼятеро учасників. Переможною стала ставка приватного підприємства «Фірма АТС», яке запропонувала за об’єкт 11,3 млн грн. Це у понад сім разів перевищило початкову ціну.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, підприємство «Фірма АТС» зареєстроване у вересні 1993 року у Луцьку й спеціалізується в оптовій торгівлі. Власником бізнесу є Андрій Козловський.