Водойма розташована на території Ківерцівскої громади

Ківерцівска міська рада продала право на оренду водойми для рибогосподарських потреб за 500 тис. грн. Переможницею аукціону стала підприємиця Наталія Лукʼянчук. Вона отримає ділянку в користування на 25 років.

Аукціон з продажу права на оренду землі водного фонду площею 3 га відбувся на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі у вівторок, 21 січня. Початкова ціна лоту становила 6 359 грн. За право найближчі 25 років займатися рибальством на вказаній ділянці змагалися чотири учасники.

Переможною у третьому раунді стала ставка підприємиці Наталії Лукʼянчук, яка запропонувала 500 тис. грн. Це у понад 78 разів більше за стартову ціну.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Наталія Лукʼянчук є власницею закладу «Пермамед бʼюті клінік», що спеціалізується в наданні косметологічних послуг. Клініка розташована на вулиці Рівненській у Луцьку.