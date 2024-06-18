Директора Машівського ліцею Миколу Оніщука відсторонили від роботи на 3 роки

На Волині директора Машівського ліцею Миколу Оніщука судили за зловживання службовим становищем. Посадовця визнали винним у привласненні 1800 літрів дизпалива та бензину, за що він отримав 5 років тюрми. Про це 18 червня повідомили у пресслужбі прокуратури області.

«Керівник привласнював пальне, закуплене для потреб закладу освіти, на власний розсуд розпоряджаючись талонами на його придбання. Із січня 2019 по квітень 2022 року він привласнив 1800 літрів дизпалива та бензину, чим завдав сільській раді шкоди на майже 48 тис. грн», – зазначають правоохоронці.

У сюжеті ТРК «Аверс» раніше повідомляли, що Микола Оніщук свою вину не визнавав і стверджував, що усі звинувачення – це виключно плітки.

Суд призначив посадовцю 5 років ув’язнення з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями в установах, підприємствах та організаціях на три роки.