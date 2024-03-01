Фірма чоловіка ремонтувала котельню в навчальному закладі

На Тернопільщині приватний підприємець привласнив гроші на ремонті школи Мельнице-Подільської громади. Підприємство працювало над оновленням шкільної котельні. Поліцейські встановили, що чоловік свідомо завищив вартість будівельних матеріалів, і таким чином заволодів 56 тис. гривень.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили що керівник Мельнице-Подільської громади уклав договір з приватним підприємцем про ремонт котельні навчального закладу. Будівельна фірма кілька місяців проводила ремонтні роботи і задала в експлуатацію опалювальну техніку в навчальному закладі. Однак сума, яку треба було заплатити за ремонт дещо зросла. Правоохоронці провели розслідування і з’ясували, підрядник завищив ціну майже на кожну одиницю матеріалів.

«Підрядник значно завищив вартість будівельних матеріалів, закупленої опалювальної техніки та виконаних ремонтних робіт. Неправдиві відомості вносив у офіційну документацію», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 1 березня.

Через підробку документів підприємцю вдалося привласнити понад 56 тисяч гривень. Слідчі поліції оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 та 366 (Складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа).

Якщо провину бізнесмена доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.