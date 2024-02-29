На Волині посадовицю засудили до 3,5 років тюрми за привласнення 400 тис. грн
Жінка вказувала в офіційних документах свою банківську картку, як номер стягувача
Горохівський районний суд виніс вирок головній спеціалістці районного відділу державної виконавчої служби за привласнення понад 400 тис. грн. За скоєне обвинуваченій призначили покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі без права упродовж трьох років обіймати посади, що пов'язані із виконанням адміністративно-господарських функцій.
«Доведено, що посадовиця 18 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки, як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні. Так, вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд», – повідомила 28 лютого Волинська обласна прокуратура.
Відомо, що жінка працювала головною спеціалісткою у Гороховському районному відділі ДВС Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Під час розслідування вона відшкодувала 100 тис. грн завданих збитків.
Згідно з вироком Горохівського районного суду, жінку визнали винною у службовому підробленні та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України). Їй призначили покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на три роки права обіймати посади, пов'язані із виконанням адміністративно-господарських функцій.