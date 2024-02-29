Горохівський районний суд виніс вирок головній спеціалістці районного відділу державної виконавчої служби за привласнення понад 400 тис. грн. За скоєне обвинуваченій призначили покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі без права упродовж трьох років обіймати посади, що пов'язані із виконанням адміністративно-господарських функцій.

«Доведено, що посадовиця 18 разів вказувала в офіційних документах – платіжних дорученнях – номер своєї банківської картки, як номер стягувача, хоч не була стороною в провадженні. Так, вона заволоділа понад 400 тис. грн державних коштів та розпорядилася ними на власний розсуд», – повідомила 28 лютого Волинська обласна прокуратура.



Відомо, що жінка працювала головною спеціалісткою у Гороховському районному відділі ДВС Головного територіального управління юстиції у Волинській області. Під час розслідування вона відшкодувала 100 тис. грн завданих збитків.



Згідно з вироком Горохівського районного суду, жінку визнали винною у службовому підробленні та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України). Їй призначили покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням на три роки права обіймати посади, пов'язані із виконанням адміністративно-господарських функцій.