Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною у недбалому ставленні до військової служби начальницю відділення офіцерів запасу і кадрів одного з військкоматів Мар’яну Баранецьку. Через її дії були безпідставно виключені з військового обліку четверо чоловіків, які виїхали за кордон. За це військовій призначили 2465 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, начальниця відділення офіцерів запасу і кадрів одного з військкоматів, майорка Мар’яна Баранецька протягом березня – липня 2022 року недбало поставилась до виконання військових обов’язків, не забезпечила належний військовий облік офіцерів запасу та медичне освідчення. Військова подала документи чотирьох чоловіків своєму начальнику, який поставив печатку та свій підпис, що призвело до безпідставного виключення цих офіцерів запасу з військового обліку. Надалі ці люди безперешкодно виїхали за кордон.

Офіцери запасу були виключені з військового обліку (з правом виїзду за кордон) без оформлення та затвердженнями ними свідоцтв про хворобу регіональною ВЛК. На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

У суді Мар’яна Баранецька свою вину визнала, не оскаржувала обставин справи, від представництва інтересів адвокатом відмовилась. Справу розглянув суддя Ігор Казан, який дослідив усі матеріали справи та визнав військову винною у недбалому ставленні до служби, призначивши їй 2465 грн штрафу. Постанова ще може бути оскаржена.