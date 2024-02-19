Підприємцям загрожує до 8 років в'язниці

На Буковині двоє підприємців привласнили 500 тис. грн на ремонті військового містечка. Капітальний ремонт військового об’єкту вартував в межах 9 млн грн. Директор будівельний форми, яка проводила роботи, вніс неправдиві дані і завищив обсяги будівництва. В той же момент інший підприємець, інженер з технагляду, який мав би належно перевірити якість проведених робіт, не зробив цього. Відносно двох чоловіків правоохоронці порушили провадження за зловживання службовим становищем та службову недбалість.

Під час розслідування прокурори Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та поліції встановили, що в серпні 2023 року 31-річний директор будівельної фірми, житель Вінниці, та 45-річний інженер з технічного нагляду змовилися і незаконно заволоділи 500 тис. грн під час ремонту військового містечка.

Квартирно-експлуатаційний відділ Чернівці уклав договір про капітальний ремонт з будівельною. Також відповідний документ підписали з приватним підприємцем – інженером з технагляду, який мав би після завершення ремонту перевірити усі роботи. Загальний кошторис капітального оновлення приміщень військового містечка вартував майже 9 000 000 гривень.

«31-річний директор підприємства мав доступ до даних і завищив обсяги робіт. Чоловік вніс до офіційної документації неправдиві цифри та передав документи на підпис інженеру з технагляду. Тоді виконавець, який здійснював технічний нагляд, належно не перевірив якість будівельно-монтажних робіт і їх обсяги, підписав і завірив сфабриковані дані та передав замовнику для оплати», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в понеділок, 19 лютого.

Після цього, квартирно-експлуатаційний відділ Чернівці перерахував генпідряднику 9 млн грн, з яких 500 тис. грн підприємець привласнив. При цьому ремонт у зазначений термін не був повністю виконаний.

«Внаслідок проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та офісних приміщеннях слідчі поліції вилучили акти виконаних робіт, ноутбук, чорнові записи та інші речові докази, які вказували на незаконну діяльність чоловіків», – додали в поліції Буковини.

Правоохоронці передали розслідування до суду. Чоловіків судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України. 31-річному директору будівельного підприємства з Вінниці пред’явили підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення). Окрім цього, інженеру з технічного нагляду додатково інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість). Підприємцям загрожує до восьми років позбавлення волі.