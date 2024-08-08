Причетними до злочинів виявилися двоє уродженців Херсонської області

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які протягом двох місяців вкрали з підприємств на Волині обладнання до сільськогосподарської техніки на 2 млн грн. Про це повідомила 8 серпня поліція області.

За даними слідства, протягом травня-червня 2024 року у селах Борохів та Секунь зловмисники проникали у кабіни тракторів місцевих підприємств та викрадали звідти навігаційне обладнання й антени. Завдяки ретельному аналізу інформації та зібраним речовим доказам, поліцейські встановили крадіїв і відстежили рух їхніх транспортних засобів.

«Одного із фігурантів, 40-річного уродженця Херсонської області, спіймали вчора на гарячому – під час збуту викраденого. В його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили викрадене обладнання. Встановлено, що прилади він намагався реалізувати за ціну нижче ринкової. Його ж спільник, 38-річний мешканець Херсонщини, нині перебуває за ґратами за скоєння розбою на Київщині», – повідомили в поліції.

Суму завданих збитків від дій підозрюваних оцінюють у 2 млн грн.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.