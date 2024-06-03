Поліцейські затримали двох жителів Хмельницького на крадіжці

Правоохоронці викрили двох жителів Хмельницького на крадіжці навігаційного обладнання з тракторів. Суму збитків від їхніх дій оцінюють на 1 млн грн. Про це 3 червня повідомили в прес-службі прокуратури області.

За даними слідства, 31 травня підозрювані проникли на територію тракторного парку приватного підприємства в Шепетівському районі та вкрали з сільськогосподарської техніки марки John Deer шість навігаційних антен GPS.

«Своїми діями вони завдали суб’єкту господарювання матеріальної шкоди на близько 1 млн грн. Обох чоловіків затримали на гарячому», – зазначають у прокуратурі.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням до сховища, в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.