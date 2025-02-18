Під час обшуків детективи вилучили 8 авто, оформлених на благодійні організації

Правоохоронці викрили жителів Волинської та Рівненської областей, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавали. Зловмисникам загрожує штраф або до шести років тюрми. Про це повідомила 18 лютого пресслужба Територіального управління БЕБ у Волинській області.

За даними слідства, контрабандисти купляли автомобілі в країнах Європи, а під час перетину митного кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації. Завдяки схемі вони не сплачували податки при імпорті.

«З початку 2024 року зловмисники незаконно ввезли понад 20 транспортних засобів, які продали через соцмережі. Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили 8 авто, оформлених на благодійні організації», – зазначають у БЕБ.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Санкція статті передбачає від 340 до 680 тис. грн штрафу або до шести років увʼязнення.