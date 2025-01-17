Для реалізації схеми підприємець завіз з ЄС в Україну 4 кросовери, вартістю близько мільйона гривень

Правоохоронці підозрюють підприємця з Міжгір’я у продажі автомобілів гуманітарного призначення. За намагання реалізувати 4 кросовери, призначені для ЗСУ, закарпатцю загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 17 січня, для реалізації схеми підприємець з Хустського району завіз з ЄС в Україну 4 кросовери – KIA, Jeep, Nissan та Chevrolet, загальною вартістю близько мільйона гривень.

«Замість того, щоб передати автомобілі до благодійних фондів Києва, Запоріжжя та Тернополя, підозрюваний продавав їх через інтернет та на місцевому авторинку», – зазначили правоохоронці.

За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги йому загрожує до 7 років позбавлення волі.