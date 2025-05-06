Нею стала суддя Оксана Слодобян

У Волинській області таємним голосуванням обрали нову керівницю Господарського суду. Вибори провели 2 травня, а повідомили про нове призначення на сайті Господарського суду 6 травня. Шляхом таємного голосування головою суду обрали Оксану Слободян.

Суддя Оксана Слодобян замінила на цій посаді Антоніну Кравчук, яка понад 22 роки працювала суддею Господарського суду Волинської області, однак пішла у відставку.

За даними «Сила правди» Оксана Слободян працює у цій установі з 1999 року, а на посаді судді загалом 17 років. В 2024 році Оксана Слободян отримала понад мільйон гривень зарплати. Відомо, що її чоловік теж працював у цьому ж судді та звільнився 2015 року, коли його судили за дорожньо-транспортну пригоду.

Додамо, що Оксана Слободян народилась 26 травня 1968 року. Вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» здобула в 1999 році у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. У 2003 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація «Господарське право»). Свою професійну юридичну діяльність Оксана Слободян розпочала у Господарському (арбітражному) суді Волинської області з липня 1999 року, працюючи на посадах консультанта, старшого консультанта, а з 2002 року – на посаді помічника судді Господарського суду Волинської області. У травні 2008 року призначена на посаду судді Господарського суду Волинської області.