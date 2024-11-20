Посадовця затримали під час отримання хабара

На Волині начальника районного ТЦК та СП викрили на хабарі. За гроші посадовець завантажував дані про непридатність клієнтів у системі «Оберіг». Під час обшуків у помешканні та на робочому місці в підозрюваного вилучили 2,9 млн грн у різній валюті. Про це повідомили 20 листопада у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що за 3000 доларів посадовець «заднім числом» виготовляв чоловікам призовного віку військово-облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажував дані про непридатність в «Оберіг».

«Для збору хабарів з клієнтів працівник ТЦК залучив свого сусіда в якості посередника. Поліцейські затримали їх обох під час передачі неправомірної вигоди, і провели 19 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання й роботи. За результатами слідчі вилучили 60 тис. доларів, 6 тис. євро та 170 тис. грн, а також боєприпаси», – інформують поліцейські.

В Офісі генпрокурора зазначили, що слідчі задокументувала два факти отримання хабарів від військовозобовʼязаних.

Начальнику відділення забезпечення районного ТЦК та його сусіду оголосили про підозру за одержання хабаря службовою особою, яка діяла за попередньою змовою з іншими (ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.