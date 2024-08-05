У селі Буцинь Ковельського району під час купання в озері потонув 54-річний чоловік. Його тіло з водойми дістали відпочивальники, про це повідомили 4 серпня у пресслужбі ГУ ДСНС Волинської області.

За інформацією рятувальників, виклик про зникнення чоловіка в озері Пісочне надійшло на спецлінію 101 у суботу, 3 серпня. Пізніше відпочивальники виявили потопельника та самостійно дістали його на берег.

«Особа загиблого встановлена, ним виявився 54-річний Віталій К., уродженець міста Рожищі», – зазначили рятувальники.

Наразі усі обставини події з’ясовують правоохоронці.