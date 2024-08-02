У Луцьку в річці Стир потонув 48-річний місцевий житель
Потопельника виявив рибалка
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Водолази дістали тіло чоловіка з річки за допомогою човна
Ввечері 1 серпня водолази підняли з річки Стир у Луцьку тіло чоловіка. Загиблим виявився 48-річний місцевий житель. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Марина Балдич.
За інформацією рятувальників, першим потопельника в районі річкового порту помітив рибалка, який і повідомив про подію на спецлінію 101. На місце події прибули водолази, які близько 19:30 дістали тіло чоловіка на берег.
Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції Волинської області, загиблим виявився 48-річний місцевий житель.
Усі обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.
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