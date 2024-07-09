На Волині 35-річний чоловік випав з човна і потонув
Рятувальники обстежили 1600 м2 дна водойми, аби знайти потопельника
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Нещасний випадок стався 9 липня у Ковельському районі
У вівторок, 9 липня, у ставку в селі Любитів Ковельського району потонув 35-річний місцевий житель. Тіло чоловіка дістали водолази. Про це повідомили у ГУ ДСНС Волинської області.
За інформацію рятувальників, виклик на спецлінію 101 надійшов близько 11:30. Відпочивальники розповіли, що помітили на водоймі порожній човен, тому і забили на сполох.
«Для пошуку людини прибули водолази з Луцька, які обстежили 1600 м2 дна водойми. О 13:56 вони виявили тіло», – зазначають рятувальники.
Загиблим виявився 35-річний місцевий житель.
Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці.
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