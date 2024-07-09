Нещасний випадок стався 9 липня у Ковельському районі

У вівторок, 9 липня, у ставку в селі Любитів Ковельського району потонув 35-річний місцевий житель. Тіло чоловіка дістали водолази. Про це повідомили у ГУ ДСНС Волинської області.

За інформацію рятувальників, виклик на спецлінію 101 надійшов близько 11:30. Відпочивальники розповіли, що помітили на водоймі порожній човен, тому і забили на сполох.

«Для пошуку людини прибули водолази з Луцька, які обстежили 1600 м2 дна водойми. О 13:56 вони виявили тіло», – зазначають рятувальники.

Загиблим виявився 35-річний місцевий житель.

Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці.