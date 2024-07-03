Нещасний випадок стався у селі Волошки

У вівторок, 2 липня, під час купання у ставку в селі Волошки Ковельського району потонув 47-річний чоловік. Про це повідомили рятувальники Волинської області.

Виклик про нещасний випадок надійшов на спецлінію служби порятунку близько 16:00. Очевидці повідомили, що один із відпочивальників пішов плавати у стані алкогольного сп'яніння та не повернувся.

«Одягнувши спеціальні гідрокостюми, співробітники ДСНС обстежили водойму та виявили загиблого чоловіка. Ним виявився 47-річний мешканець Ковеля», – зазначають рятувальники.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулюк, тіло волинянина направили на судово-медичну експертизу, аби встановити остаточну причину смерті. Слідство триває.

Додамо, що з початку купального сезону – це 14 смерть на воді у Волинській області.