У неділю, 30 червня, у Волинській області сталися два нещасні випадки. У місцевих водоймах потонули чоловіки віком 61 та 34 років. Про це 1 липня повідомили у пресслужбі поліції.

«Причиною утоплення 61-річного жителя Ратнівщини у ставку стало алкогольне сп’яніння. Того ж дня в озері потонув 34-річний житель Камінь-Каширщини. В обох випадках тіла направлено на судово-медичні експертизи», – зазначають правоохоронці.

Додамо, що ввечері 29 червня також стало відомо про загибель 23-річного жителя села Дольськ Турійської громади. Чоловік зник після пірнання в озеро. Його тіло вдалося розшукати лише вранці 30 червня.