Нещасний випадок стався у селищі Турійськ

Ввечері 29 червня під час купання в озері Дольськ Турійської громади потонув 23-річний чоловік. Його тіло з водойми вдалося дістати лише вранці наступного дня. Про це повідомили рятувальники Волині.

Як зазначили у пресслужбі ДСНС, 29 червня у селі Дольськ після пірнання у водойму зник 23-річний місцевий житель. Очевидці викликали на місце події рятувальників, які розпочали пошукові роботи близько 23:00. Вони обстежували озеро на човні до 00:30, втім це результау не дало.

«30 червня о 07:10 працівники водолазно-рятувального відділення виявили і підійняли на поверхню тіло загиблого», – розповідають у ДСНС.

Відомо, що ознак насильницької смерті виявлено не було.