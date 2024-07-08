У неділю, 7 липня, поблизу села Конище Ратнівської громади потонув 44-річний місцевий житель. Тіло чоловіка з водойми дістали водолази. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Марина Балдич.

За даними слідства, нещасний випадок стався близько 15:00. На спецлінію 102 надійшов виклик про те, що 44-річний чоловік пішов плавати у місцеву водойму, втім звідти так і не повернувся.

До пошуків зниклого залучили рятувальників селища Шацьк, які виявили потопельника та підняли його на поверхню. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (вбивство з відміткою «нещасний випадок»).