На Волині правоохоронці вилучили понад 33 тонн підпільно вирощеного тютюну

На Волині правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво тютюну з професійним обладнанням, охороною і налагодженою системою збуту. Сировину продавали на території Волинської, Львівської та Київської областей.

Як у вівторок, 13 лютого, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, підозрювані мешканці Волині вирощували тютюн у складському приміщенні. Вони огородили підпільне підприємство парканом, встановили систему відеонагляду та сигналізації, а також змонтували професійну лінію з високотехнологічного обладнання для підготовки тютюну: його висушування, подрібнення та подальшого ферментування. Сировину реалізовували у декількох регіонах країни, зокрема, на території Волинської, Львівської та Київської областей.

У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили понад 33 тонн тютюну, спеціальне обладнання та чорнові записи. Ринкова вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування за статтею про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 85 до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.