Аварія сталася 18 липня поблизу села Радовичі Ковельського району

У Ковельському районі водій автомобіля Mitsubishi збив 14-річну дівчинку, яка їхала по проїзній частині на роликах. Від отриманих травм школярка померла у лікарні. Про це повідомила 22 липня пресслужба поліції області.

Аварія сталася 18 липня на автодорозі поблизу села Радовичі Ковельського району. За даними слідства, 57-річний водій Mitsubishi збив 14-річну дівчину, яка їхала на роликах. Попри надану медичну допомогу, врятувати потерпілу не вдалося – 20 липня вона померла у лікарні.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Водію наразі обирають запобіжний захід.