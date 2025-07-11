Аварія сталася 18 серпня 2024 року на трасі біля села Брище Луцького району

Луцький міськрайонний суд виніс вирок Олександру Устимчуку, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив серйозну аварію поблизу Луцька. Обвинувачений на автомобілі BMW врізався в Škoda Superb, внаслідок чого тяжко травмувався 56-річний водій водій останнього. За скоєне винуватцю призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 8 липня, аварія сталася 18 серпня 2024 року на трасі біля села Брище Луцького району. Близько 18:35 нетверезий водій автомобіля BMW X5 вирішив обігнати автомобіль Škoda Superb, який їхав попереду та саме збирався повернути ліворуч. Повністю ігноруючи правила, обвинувачений перетнув суцільну лінію та на повній швидкості врізався в попутний легковик.

У результаті ДТП тяжко травмувався 56-річний водій Škoda Superb – чоловіка з понівеченого автомобіля витягували рятувальники. У потерпілого діагностували важку черепно-мозкову травму, забої мозку, численні переломи ребер і довготривалу кому.

Обвинувачений Олександр Устимчук повністю визнав свою провину. Він зазначив, що частково компенсував потерпілому шкоду – 400 тис. грн на лікування. Попри це, потерпілий, який не був на засіданні, письмово попросив суд призначити винуватцю максимальне покарання.

Суддя Вячеслав Покидюк визнав Олександра Устимчука винним за ч.2 ст.286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначив 5 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має компенсувати ще 96 969 грн витрат за лікування потерпілого. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.