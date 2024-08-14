Вночі 13 серпня у Ковельському районі легковик переїхав на смерть лежачого на дорозі чоловіка. Загиблим виявився 47-річний житель села Скулин. Про це повідомили в поліції Волинської області.

«На автодорозі Білин – Ковель 38-річний водій автомобіля Volkswagen наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Його особу встановили – це 47-річний житель села Скулин», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Відомо, що водій легковика був тверезий. Правоохоронці вилучили у нього транспортний засіб і наразі встановлюють усі обставини аварії.

За порушеня правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України), підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.