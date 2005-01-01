На вул. Личаківській у Львові прокладають останні 12 метрів колектора

Ремонт вулиці Личаківської планують завершити вчасно. Найскладніший відрізок – від вул. Мечникова до вул. Черемшини: тут роботи суттєво ускладнив колектор. Тепер вийшли на завершальний етап: будівельники закінчують вкладати бетонну плиту під бруківку, облаштовують трамвайні колії. Також завершують прокладати новий колектор замість старого австрійського. Ситуацію трохи ускладнює порода, яка утворює пустоти під землею.

«Майже завершили колектор. Найскладніша частина залишилася – 12 метрів зверху. Є технологічна необхідність ще: тут є так звані перепадні камери, які попередньо мають бути заварені. Тільки після того ми можемо пустити сюди каналізацію», – розповів провідний інженер робіт на вул. Личаківській Віталій Хомин.

Наразі ще й під'єднують колектор до бічних вулиць. У ЛКП «Львівавтодор» запевняють: ремонт закінчать вчасно – до останніх днів серпня. Або ж і швидше.

«Іде облаштування дорожнього полотна. Основа під бруківку заливається бетонна, під тротуари. Виконуються роботи також на розворотному кільці, влаштовуються трамвайні колії, трамвайні плити», – пояснив в.о. директора «Львівавтодору» Роман Познанський.

Працюють будівельники без вихідних. Про те, що роботи добігають кінця, свідчить і мала кількість техніки. Тепер на Личаківській тихіше. Після завершення будівельних робіт інженери ще 24 дні триматимуть вулицю непроїзною. Бо за цей час має відстоятися бруківка.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічної з розворотним кільцем). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн євро.