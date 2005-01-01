На вул. Личаківській у Львові збили 84-річну пенсіонерку, жінка потрапила до реанімації

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:164550

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У вівторок, 2 січня, приблизно о 17:00 на вул. Личаківській у Львові збили пенсіонерку. Як повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини, унаслідок ДТП жінка потрапила до реанімації.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля Citroen C4, 33-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 84-річну мешканку Львова. Жінку госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, політравма, травматичний шок».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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