Комплекс будуватиме компанія «Резидент Девелопмент»

На вулиці Навроцького, 69 у Львові збудують багатофункціональний комплекс з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, закладом дошкільної освіти, житловими одиницями у верхніх поверхах, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та об’єктами інженерного забезпечення. Такі містобудівні умови затвердив виконком Львівської міської ради. Будуватиме комплекс компанія «Резидент Девелопмент».

Комплекс матиме більшу кількість громадської забудови, натомість житла тут порівняно небагато, усього сорок відсотків від загальної кількості (це 247 квартир). Також передбачений заклад дошкільної освіти та 344 підземних паркомісць. Максимальна висота – 8 поверхів, вона не зашкодить районові. Як зазначив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, в цьому мікрорайоні раніше була проблема із соціальною інфраструктурою. Тому на вулиці Героїв Крут ця ж компанія «Резидент Девелопмент» будує новий корпус школи на 500 дітей.

«Об'єкт перекриватиме потреби Нового Львова. Оскільки в мікрорайоні Софіївка було добудовано також великий житловий квартал. Там справді є велика відстань до школи та садочка. І добре, що проблеми для дітей будуть вирішені», – додала директорка департаменту фінансової політики Вікторія Довжик.

Візуалізація «Резидент Девелопмент»

Комплекс будуватиме компанія «Резидент Девелопмент». Окрім школи на Героїв Крут, «коробку» якої зведуть вже до кінця року, восени девелопери розпочнуть будівництво ще одного навчального закладу в районі Під Голоском.

Представники компанії-забудовника наголошують, що закладуть у новий простір усе важливе для потреб мешканців. «Плануємо збудувати на Навроцького сучасний бізнес-комплекс з фуд-кортами, кінотеатром, торговим центром та бізнес-центром. Навіть передбачили таку невеличку і приємну для людей дрібничку, як фонтанчик», – пояснюють у компанії «Резидент Девелопмент». Там також додають, що цей комплекс – це сучасна філософія зведення. В її основі – увага до якісних міських просторів, інфраструктури та потреб Львова і мешканців міста.