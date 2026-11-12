Піцерія тимчасово не працюватиме

У четвер, 12 листопада, на вул. Торф’яній, 10 у Львові згоріла піцерія La П’єц. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у тредс. Вогонь перекинувся з автомийка, розташованої поруч. Цю локацію тимчасово закрили.

«Ще три дні тому ми святкували девʼять років. А сьогодні ми переживаємо втрату одного з наших виробництв. Наразі зʼясовуємо всі обставини пожежі на вул. Торфʼяній», – на писали у La П’єц.

фото La П’єц

У пресслужбі ДСНС Львівщини повідомили, що займання виникло о 00:39.

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«На момент прибуття вогнеборців горів дах по всій площі у цегляній двоповерховій будівлі. Вогонь також охопив суміжну будівлю. Пожежу локалізували о 02:17, а о 02:33 – ліквідували на площі 50 м2», – розповіли рятувальники.

У телеграм-каналах поширили відео пожежі автомийки, з якої вогонь перекинувся на піцерію.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Проте роботу піцерії тимчасово призупинили.

«За попередньою інформацією, причиною міг стати зовнішній чинник. Сподіваємося якнайшвидше усунути наслідки пожежі та відновити її роботу», – додали у La П’єц.