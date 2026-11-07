На Львівщині сталась пожежа на агропідприємстві
Рятувальники майже чотири години гасили вогонь
У п’ятницю, 6 листопада, ввечері сталась пожежа в селі Доброгостів Дрогобицького району Львівщини. За інформацією Головного управління ДСНС у Львівській області загорілась сушарка для соняшника.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 19:00, приблизно о 21:00 локалізували, а загасити її повністю вдалося о 22:43, повідомляють в ГУ ДСНС у Львівській області.
Пожежа на сушарці для соняшника в Доброгостові на Львівщині (фото ДСНС)
Інформації про постраждалих на пожежі не надходило.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За інформацією місцевих телеграм-каналів, займання виникло на території птахофабрики у Доброгостові.