Горіла сушарка для соняшника

У п’ятницю, 6 листопада, ввечері сталась пожежа в селі Доброгостів Дрогобицького району Львівщини. За інформацією Головного управління ДСНС у Львівській області загорілась сушарка для соняшника.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 19:00, приблизно о 21:00 локалізували, а загасити її повністю вдалося о 22:43, повідомляють в ГУ ДСНС у Львівській області.

Пожежа на сушарці для соняшника в Доброгостові на Львівщині (фото ДСНС)

Інформації про постраждалих на пожежі не надходило.

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За інформацією місцевих телеграм-каналів, займання виникло на території птахофабрики у Доброгостові.