Під час пожежі ніхто не постраждав

У селі Кваси Рахівського району згорів ресторан «Бокораш». Про це у п’ятницю, 9 жовтня, повідомив власник закладу Олександр Шаталов.

«Це була важлива частина мого життя і життя нашої команди. Всі живі і це головне. Таким, як він був, вже ми його не побачимо. Нам було смачно з тобою. Прощавай», – написав підприємець у фейсбуці.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Закарпатській області, про пожежу в ресторані 8 жовтня о 22:35 повідомив охоронець закладу. Попередньо осередком займання стала коптильня в підсобному приміщенні.

«На місце події прибули вогнеборці з Рахіва, селища Ясіня, а також добровільна пожежна команда села Кваси, місцева пожежна команда села Видричка та інші служби. Вогонь охопив покрівлю, перший і другий поверхи будівлі, а також прибудову. Загальна площа пожежі становила близько 400 м2», – розповіли рятувальники.

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О 01:24 пожежу локалізували, а о 02:27 повністю ліквідували. Вогонь знищив покрівлю, вікна, двері та майно.

Що відомо про заклад?

Ресторан, який спочатку назвали «Гагарін та Бокораш», відкрили у Квасах у 2015 році. Для його концепції використали місцеву легенду про мандрівки радянського космонавта гуцульським селом у 1966 році.

Невдовзі у «Бокораші» з’явилася власна невелика пивоварня, яку через бродильні чани у формі яйця назвали «Ципа». Сьогодні це відомий в Україні пивзавод, який займає окреме двоповерхове приміщення на території туристичної дестинації у Квасах.

З початком повномасштабного вторгнення РФ ресторан прибрав зі своєї назви прізвище космонавта і перетворився на класичну карпатську ресторацію з гуцульською кухнею та місцевим колоритом.

Заклад систематично проводив костюмовані «Гуцульські вечори» за участі місцевих майстрів народної творчості, отримавши за підтримку локальних продуктів відзнаку «Золотий равлик 2025» від Slow Food in Ukraine.

До пожежі в «Бокораші» працювали 35 людей. За словами Олександра Шаталова, для них створять нові робочі місця, а на місці ресторану з’явиться новий заклад.