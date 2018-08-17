На вул. Вашингтона у Львові збудують житловий комплекс і облаштують транспортну розв'язку

На вул. Вашингтона у Львові збудують житловий комплекс з дитсадком та підземним паркінгом. Забудовник також облаштує додаткові смуги руху на кільцевому перехресті вул. Вашингтона та вул. Зеленої. Відповідне рішення у п’ятницю, 17 серпня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Містобудівні умови та обмеження на зведення першого будинку на вул. Вашингтона виконком міськради видав ПП «Західшляхрембуд» ще в червні 2017 року. Зараз же забудовник отримав документацію на будівництво ще трьох будинків та підземного паркінгу.

Візуалізація майбутніх будинків

Висота будинків у житловому комплексі становитиме 25-28 метрів. Загалом у житловому комплексі буде близько 300 квартир і стільки ж паркомісць.

Також виконавчий комітет висунув додаткову вимогу – будівництво дитсадка на території комплексу, з якою забудовник погодився.

Місце розташування майбутнього ЖК обведене червоним. У перспективі там передбачена можливість будівництва ще низки житлових будинків (для збільшення зображення клікніть на нього)

Крім того, під час засідання виконавчого комітету, представник забудовника запевнив, що готовий покращити транспортну інфраструктуру в цьому районі. Зокрема, там планують облаштувати смугу на вул. Вашингтона для проїзду громадського транспорту, додаткову смугу для правого повороту з вул. Зеленої на вул. Вашингтона та смугу для правого повороту з вул. Вашингтона на вул. Зелену. Також коштом забудовника впорядкують перехрестя вул. Вашингтона і вул. Пасіки Галицькі та встановлять на ньому світлофор.

За даними аналітичної системи YouControl, власницею ПП «Західшляхрембуд» є львів’янка Любов Феник, якій також належить будівельна компанія «Глобус буд».