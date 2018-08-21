На вул. Заньковецької у Львові облаштують громадський простір

Громадський простір облаштують на загородженій території позаду костелу святого Антонія

Наступного тижня у Львові розпочнуть облаштовувати громадський простір у сквері на вул. Заньковецькій (позаду костелу святого Антонія). Личаківська районна адміністрація уже підписала договір з підрядником. вартістю 1 млн 135 тис. грн.

Як розповів ZAXID.NET керівник Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський, у сквері позаду костелу Святого Антонія впорядкують доріжки, встановлять лавочки та світильники. Оскільки сквер розташований на підвищенні до нього влаштують сходи. Окрім того, тут планують висадити кілька десятків дерев та облаштувати клумбу.

«Там неподалік є дитячий та спортивний майданчик, а це буде більш спокійне місце для відпочинку місцевих жителів», - зазначив Іван Лозинський. Він додав, що територію громадського простору закриватимуть наніч, аби запобігти вандалізму.

Громадський простір облаштують у сквері позаду костелу святого Антонія, що на розі вулиць Личаківської та Заньковецької (Фото Google)