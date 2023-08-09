Будинок на вул. Газовій, 34 і 34А реконструюють і зроблять надбудову

Історичний будинок громадського призначення на вулиці Газовій, 34 та 34А у Львові реконструюють під офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою затвердив 8 серпня виконком Львівської міської ради.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, йдеться про реконструкцію невеликої історичної будівлі.

«Це не є пам’ятка, однак в даному проекті запропоновано зберегти історичний характер – все цінне, що в цій будівлі є, і доповнити даховий поверх повноцінними офісними приміщеннями. Тут не йде мова про житлову функцію, а виключно офісну, яка дозволить додатково посилити північну частину історичного центру Львова», – зазначив Антон Коломєйцев.

Візуалізація майбутнього офісного центру на вул. Газовій

Виконком затвердив містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою будинку громадського призначення для СП ТзОВ «Рок Експорт-Україна» та ТзОВ «Статус-Рента». Гранично допустима висотність будинків – 13,85 м.

Теперішній вигляд будівель

Будинок на вул. Газовій, 34, 34-А, який підлягає реконструкції, розташований у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Забудовник має напрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в управліннях архітектури та охорони історичного середовища.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, обидві компанії, які отримали містобудівні умови, займаються орендою й експлуатацією нерухомого майна і зареєстровані за тою самою адресою – вул. Газова, 34 і 34А. До складу засновників обох компаній входить Роман Яремкевич та сім’я Кокошків. Директором СП ТзОВ «Рок Експорт-Україна» вказаний колишній очільник ЛКП «Львівелектротранс» В’ячеслав Кокошко, співвласниками – його син Роман та Роман Яремкевич. Співвласниками ТзОВ «Статус-Рента» є Оксана Кокошко та Роман Яремкевич.