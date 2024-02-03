Рух на цій ділянці вулиці обмежили, становили попереджувальні конуси

На вулиці Генерала Чупринки біля будинку №134 провалилося асфальтне покриття. Про це у суботу, 3 лютого, близько 13:00 повідомили у патрульній поліції Львова.

«На вулиці Генерала Чупринки усім учасникам дорожнього руху треба бути вкрай уважними. Там на дорозі утворилося провалля глибиною близько 1 метра і десь стільки за шириною», – зазначено у повідомленні.

Провалля займає третину смуги вулиці (фото патрульної поліції)

Рух транспорту на цій ділянці обмежений, усі необхідні служби повідомлені.