На вулиці Зубрівській відкрився перший соціальний Галицький ярмарок

Суспільствопромоція, сьогодні, 09:10 6480

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Ціни без накруток. У Львові відкрився соціальний Галицький ярмарок на Зубрівській, 1. Це перша торгівельна платформа такого формату, яка діятиме на постійній основі.

«Ми до цього йшли 3-4 роки. Тут були гори сміття. Тут було все недоглянуте. Ми це робимо, щоб було святково. Щоб людина відчула себе в Україні, як в Європі», – сказав засновник Галицького ярмарку Юрій Путас.

Секрет доступних цін, кажуть ініціатори відкриття ярмарку, простий. Свою продукцію тут представляють безпосередньо виробники. За реалізацію нічого не платять. Тож покупці мають можливість придбати товари уроздріб за гуртовими цінами.

«В інших мережах дорожче, а тут дешевше. Тому я привела сюди ще свою подругу. Я приводила сусідів, понабирали продуктів, локшину взяли. Особливо, мука», – розповіла львів'янка Світлана.

«Так здається, що то не багато, але там 10 гривень, там 20. І, як кажуть, копійка до копійки», – сказав львів'янин Юрій.

Початок роботи соціального Галицького ярмарку відзначили гучно. З шоу програмою духового оркестру «Львівські фанфари» та групи мажореток «Феєрія». Також перших відвідувачів частували козацьким кулішем. Галицький Ярмарок працюватиме щодня. На вихідних – розважальна програма: караоке, простір дитячого дозвілля та дегустація товарів.

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