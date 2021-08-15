У Львові тривають зйомки повнометражної драматичної кулінарної комедії «Смак свободи». У неділю, 15 серпня, одну зі сцен знімають на вул. Огієнка, 20, у дворику будинку. Цю локацію обирали за кольористикою та стилем. А до масових сцен залучили, навіть, мешканців будинку. На час знімань на вул. Огієнка ситуативно перекривають рух транспорту.

«Смак свободи» – це історія молодої дівчини-кухаря Варі, яка втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Вона втікає до Львова, аби нарешті стати шефом у ресторані європейської кухні. Унікальна знахідка – книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко – змінює її життя назавжди.

Події у фільмі відбуваються у сьогоденні, та час від часу до головної героїні Варі з минулого з’являється Ольга Франко. Кулінарну мрійницю Варю грає Ірина Кудашова. Дівчинка каже, що перейматиме риси своєї героїні.

«Спочатку я думала, що ми з Варею дуже схожі. Думала, буде так легко грати все. Але насправді ми дуже різні, та мені дуже подобається. Напевно, я б хотіла бути такою, як Варя, такою відкритою, цілеспрямованою, яка не боїться взагалі нічого. Тобто, бачить ціль і не бачить ніяких перешкод. Це мотивуюча історія, після якої, я сподіваюся, люди вийдуть і зрозуміють, що треба займатися тим, що подобається», – розповідає виконавиця ролі Варі Ірина Кудашова.

А от роль Ольги Франко у фільмі виконує Ірма Вітовська. «Це не байопік, тут не потрібно грати саму Ольгу Франко, якою вона була детально. У нас Ольга Франко – це певний такий провокатор, який заявляється з минулого до головної героїні, тому що це сучасна історія. Мені здається, українцям потрібне своє міфотворення і не треба боятися вносити і робити наших минулих героїв дуже близькими сьогоднішній, особливо, молоді», – розповідає виконавиця ролі Ольги Франко Ірма Вітовська.

Зйомки фільму стартували у столиці. А от тепер продовжуються у Львові, вони триватимуть тут впродовж усього серпня. Актори кажуть: працювати у Львові їм подобається.

«У Львові атмосферно, це творче місто, тут знімається класно. І я тут буду цілий місяць. Я навчалася у Львові, тому, звичайно, місто для мене рідне. Становлення моєї юності. Я взагалі вважаю, що Львів сформував мій хребет – громадський», – каже виконавиця ролі Ольги Франко Ірма Вітовська.

«Взагалі я не відчуваю, що я на роботі. Тут така казкова атмосфера. Мені здається, що я просто приїхала у відпустку. І просто інколи приходжу на зйомки, але я тут не втомлююся, а навпаки, кайфую», – ділиться враженнями виконавиця ролі Варі Ірина Кудашова.

Зйомками фільму «Смак свободи» займається кінокомпанія Ganza Film. Режисером є Олександр Березань. Фільм у 2020 році виграв грант Державного агентства з питань кіно. Автори у фільмі хочуть передати всю специфіку сьогодення та органічно туди вплести минуле. А ще – планують займатися міжнародною промоцією фільму.

«Мета нашого фільму – відкрити українську кухню з її автентичної, оригінальної, дуже прогресивної сторони. Розвіяти міфи, які існують в головах людей ще з радянських часів, коли багато з наших кулінарних традицій витиралися. Також ми хочемо відкрити взагалі для українців та й світові пані Ольгу Франко як нашу шефиню», – розповідає співавторка та креативна продюсерка фільму Олена Моренцова-Шулик.

Фільм «Смак свободи» планують показати глядачам вже наприкінці 2022 року. Тизер фільму можна переглянути тут.

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