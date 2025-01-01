Займання виникло в обід 1 січня

У селі Глинець на Яворівщині 1 січня зайнялася дерев’яна церква XIX ст. Пожежники оперативно загасили вогонь, постраждалих немає.

Повідомлення про займання в дерев’яній церкві розміром 15 х 8 м, висотою 10 м надійшло близько 13:00.

«На момент прибуття рятувальників вогонь поширювався обшивкою церкви й полум’я вибивалось з одного з куполів. Пожежа спричинила щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Пожежу гасили 45 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки, які ліквідували займання близько 16:00. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Вогонь пошкодив два куполи церкви.

За інформацією сайту «Дерев’яні церкви західної України», церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Глинець датується 1877 роком. У 2000-х роках її зовнішні стіни оббили пластиком, дах помалювали на зелено.

«Будівля належить до рідкісного типу двоверхих церков. Дерев’яна триярусна дзвіниця збереглася з південного-заходу від церкви», – пише Віктор Громик у книзі «Дерев'яні церкви Львівської області».