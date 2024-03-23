Рятувальники загасили пожежу через 1,5 години

У селі Сможе на Стрийщині згоріла дерев’яна церква. Храм XIX ст. є пам’яткою національного значення. Інформація про займання надійшла у ДСНС о 10:53. Пожежу загасили через півтори години, однак храм повністю згорів.

Складність гасіння пожежі полягала у швидкому поширенні вогню дерев’яними конструкціями. Під час ліквідації пожежі обвалилися куполи церкви.

«На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розташовану дерев’янудвоярусну дзвіницю. Пожежа спричинила щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання», – повдіомили в обласному управлінні ДСНС Львівщини.

40 рятувальників за допомогою шести одиниць спецтехніки локалізували пожежу о 12:14 та погасили її о 12:37. Церква повністю знищена вогнем, дзвіниця врятована.

Церква Святого Архангела Михайла збудована у 1874 році, є пам’яткою архітектури національного значення. Унікальністю церкви є закінчення двох бічних об’ємів: перехід від восьмерика до четверика відбувається за допомогою трикутних вітрил, що надають храму типово бойківського пірамідального характеру. Храм був патроном «Інституту убогих і сиріт Станіслава Скарбка».

Куполи церкви до та після перебудови (фото з Вікіпедії)

Дерев’яна двоярусна дзвіниця храму теж з XIX століття. Її перенесли з присілка Долинівка. Дві пам’ятки утворюють своєрідний ансамбль бойківської школи народної архітектури. Однак у 2013 році на церкві перебудували куполи, покривши їх блискучою бляхою. Храм був у спільному користуванні парафій УГКЦ та ПЦУ.