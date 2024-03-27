Масштабна пожежа, яка повністю знищила храм у селі Сможе, виникла у суботу, 23 березня

Священик Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ о. Петро Горічко оголосив збір грошей на відбудову згорілої дерев’яної церкви XIX ст., яка була пам’яткою національного значення. Масштабна пожежа, яка повністю знищила храм у селі Сможе, виникла у суботу, 23 березня.

«Крізь біль і сльози повідомляю, що 23 березня у с. Сможе згорів храм Арх. Михаїла УГКЦ. Прошу небайдужих людей доброї волі допомогти у відбудові храму УГКЦ і вкласти свою цеглинку у нашу церковцю. Нехай Бог винагородить усіх жертводавців», – написав о. Петро Горічко.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 23 березня у селі Сможе на Стрийщині виникла пожежа у дерев’яній церкві XIX ст., яка є пам’яткою національного значення. Вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями, як наслідок куполи церкви обвалились та храм був фактично повністю знищеним. Наразі невідомо, що стало причиною займання.

До ліквідації займання залучали 40 рятувальників, які працювали протягом півтори години. У ДСНС Львівщини повідомляли, що вдалось врятувати лише дзвіницю.

Церкву Святого Архангела Михайла збудував у 1874 році відомий у Бескидах майстер Лука Снігур, вона є пам’яткою архітектури національного значення. Унікальністю церкви є закінчення двох бічних об’ємів: перехід від восьмерика до четверика відбувається за допомогою трикутних вітрил, що надають храму типово бойківського пірамідального характеру. Храм був патроном «Інституту убогих і сиріт Станіслава Скарбка».

Дерев’яна двоярусна дзвіниця храму теж з XIX століття. Її перенесли з присілка Долинівка. Дві пам’ятки утворюють своєрідний ансамбль бойківської школи народної архітектури. Однак у 2013 році на церкві перебудували верхи, спорудивши золоті куполи, які покрили блискучою бляхою. Храм був у спільному користуванні парафій УГКЦ та ПЦУ.

Публікуємо реквізити для збору грошей:

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