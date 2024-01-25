Рятувальникам не доведеться витрачати час на дорогу до гірськолижного курорту

На полонині Драгобрат у Рахівському районі, де розташований однойменний гірськолижний курорт, відкрили сучасний пункт реєстрації та допомоги туристам. Пункт збудували за гроші Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми «Польська допомога».

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області 24 січня, пункт збудували за каркасно-панельною технологією з використанням енергоефективних матеріалів. Тут туристи зможуть попередити про свій похід, отримати консультацію, а також швидку допомогу рятувальників, яким не доведеться витрачати час на дорогу до гірськолижного курорту.

«У пункті на регулярній основі чергуватимуть представники чотирьох відділень Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи. Для їхніх потреб ДСНС передала гусеничний всюдихід та два квадроцикли, що полегшать пересування засніженими гірськими схилами задля якомога оперативнішого порятунку заблукалих туристів», – інформують у ДСНС

У відкритті пункту взяли участь Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч, т.в.о. голови ДСНС України Володимир Демчук і начальник Головного управління ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.