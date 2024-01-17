Техніку та обладнання вартістю 26,5 тис. євро закупили за кошти програми «Польська допомога»

У вівторок, 16 січня, Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч та віце-консул з політичних питань, заступник очільника Генерального консульства Республіки Польща у Львові Томаш Коваль передали рятувальникам Прикарпаття сертифікати на квадроцикл, квадрокоптер, чотиримісний катамаран та 3D-принтер. Техніку та обладнання вартістю 26,5 тис. євро закупили за кошти програми «Польська допомога».

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, проект «Підвищення ефективності роботи аварійно-рятувальної служби спеціального призначення Івано-Франківської області» фінансувався Міністерством закордонних справ Республіки Польща.

«Ми завжди відчуваємо підтримку наших польських партнерів, особливо зараз, коли у нашій країні війна, сподіваюсь, що наші давні й дружні відносини будуть тривати та розвиватися й надалі у реалізації нових проектів», – зазначив начальник ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

Еліза Дзвонкєвіч і Томаш Коваль оглянули техніку та спорядження рятувальників та відвідали клас безпеки, що діє в музеї ДСНС Прикарпаття.