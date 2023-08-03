Неповнолітнього водія госпіталізували в реанімацію

У середу, 2 серпня, на Закарпатті трапилася смертельна ДТП. Неповнолітній водій мотоцикла наїхав на 93-річного односельчанина. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці події, 13-річного хлопця госпіталізували в реанімацію. Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Повідомлення про ДТП на Тячівщині надійшло на «102» від фельдшера швидкої медичної допомоги. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 13-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим мотоциклом GEON, не впорався з керуванням та наїхав на 93-річного односельчанина, який саме переходив дорогу.

Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці, а неповнолітнього водія мотоцикла госпіталізували до реанімаційного відділення.

Слідчі вилучили з місця події транспортний засіб та інші речові докази. Проведуть експертні дослідження, щоб встановити об'єктивні обставини події. Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (Заподіяння смерті потерпілого або завдання тяжких тілесних ушкоджень). З родиною 13-річного хлопця, який незаконно керував незареєстрованим транспортним засобом, працює ювенальна поліція.