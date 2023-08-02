Одна з ДТП сталася вночі на просп. Червоної Калини

У вівторок, 1 серпня, на Львівщині сталося дві ДТП за участі водіїв електросамокатів. У результаті постраждали 10-річна дівчина та 22-річний хлопець. Їх госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, близько 15:20 у селі Сухоріччя поблизу Львова відбулося зіткнення електросамоката, яким керувала 10-річна місцева мешканка, та автомобіля ГАЗ 3110, за кермом якого був 31-річний місцевий житель. Унаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.

ДТП за участю водіїв електросамокатів сталася на Сихові та в селі Сухоріччя біля Львова (фото поліції)

Того ж дня близько 23:30 на просп. Червоної Калини у Львові зіткнулися автомобіль Dodge Durango, яким керував 32-річний львів’янин, та електросамокат, водієм якого був 22-річний мешканець Львова. Унаслідок ДТП водій електросамоката отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

За фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.