ДТП сталася на пішохідному переході поблизу ринку «Шувар»

У вівторок, 25 квітня, на проспекті святого Івана Павла II у Львові легковик Mercedes-Benz Е220 збив 27-річного львів’янина на самокаті. У результаті ДТП водія самоката госпіталізували в реанімацію.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася увечері близько 20:40 на проспекті святого Івана Павла II (вул. Хуторівка) у Львові. 23-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Е220, житель Самбірського району, здійснив наїзд на самокат, яким керував 27-річний львів’янин.

Mercedes на швидкості збив львів'янина на електросамокаті (фото поліції)

Як видно з оприлюднених поліцією фото, аварія сталася на пішохідному переході поблизу АЗС «Укрнафта». Унаслідок ДТП водій самоката отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого госпіталізували з важкою травмою голови у лікарню святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня).

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.