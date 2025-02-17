Підозрюваний був гостем матері однієї з потерпілих

На Закарпатті за підозрою у розбещенні двох дівчат, віком 10 та 11 років, затримали 52-річного чоловіка. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 17 лютого, повідомлення про розбещення двох неповнолітніх дітей у Мукачеві надійшло на лінію «102» напередодні. Подія сталася вдома в однієї з дівчат. Коли вони відпочивали у кімнаті, туди увійшов дорослий чоловік, який був гостем матері, і почав торкатися до тіла обох потерпілих.

«Дві дівчинки, віком 10 та 11 років, злякавшись, втекли з квартири та розповіли про подію батькам іншої потерпілої дівчинки, які й звернулася по допомогу до поліції. Правоохоронці швидко розшукали та затримали підозрюваного у злочині – 52–річного чоловіка, який до Мукачева переїхав з Дніпра», – зазначили правоохоронці.

Затриманого помістили в ізолятор тимчасового тримання. За розбещення малолітніх дітей він може провести за ґратами до восьми років. З потерпілими та їх сімʼями працюють працівники ювенальної превенції.