Під час судового розгляду Сергій Дебич визнав вину і попросив суворо його не карати

Тячівський районний суд визнав місцевого мешканця Сергія Дебича винним у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті. За заклик у соцмережі виселити євреїв з Закарпаття та України до Ізраїлю, йому присудили 2 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 січня, Сергій Дебич зареєструвався у Facebook у грудні 2021 року. 10 травня 2024 року він поширив у своєму акаунті допис під назвою: «Но добрий день се вже Мукачево се просто піз.....83» з прикріпленим до нього відео, на якому зображені представники єврейської релігійної громади.

У коментарі до допису, він обізвав єврейську національну спільноту України «бомжами», «жидами» та іншими образливими словами, наголошуючи на своїй ненависті до них, та закликав до виселення євреїв з України та Закарпатської області до Ізраїлю.

Під час судового розгляду Сергій Дебич визнав вину і попросив суворо його не карати. Пояснив, що поширив та прокоментував допис образливими і непристойними словами, бо наразі країна перебуває в стані війни, під час якої загинуло багато людей, у тому числі його односельчан, друзів та знайомих.

Для себе зміст допису він зрозумів так, що представники єврейської релігійної організації веселяться з приводу того, що в Україні йде війна і гинуть люди, через що в коментарях написав образливі та непристойні слова. Однак, в подальшому його рідні пояснили йому, що зображені люди на відео дотримуються своїх традицій, які пов’язані з їхніми релігійними переконаннями.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Лілія Сас визнала Сергія Дебича винним у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті і призначила йому 2 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного