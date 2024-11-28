У грудні 2022 року обвинувачений балончиком з фарбою написав на стіні Театральної площі в Ужгороді антисемітські написи

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним Роберта Цигику у розпалюванні національної та релігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ. За антисемітські написи на стіні у центрі Ужгорода та погрози лідеру єврейської громади Закарпаття ужгородцю присудили 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 листопада, в ніч на 24 грудня 2022 року обвинувачений балончиком з фарбою написав на стіні Театральної площі написи «Убивай жидов», «Смерть жидам», «Жиди нас убивают» і втік. У січні 2023 року Роберт Цигика надіслав поштою головному рабину Ужгорода і Закарпаття свою псевдонаукову працю, в якій обґрунтував ненависть до цієї національності.

СБУ затримала антисеміта у квітні 2023 року. Під час обшуку у помешканні обвинуваченого вилучили комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, в якій російські автори вихваляли спецслужби РФ.

Під час судового засідання 8 листопада 2024 року Роберт Цигика уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що ужгородець не був раніше судимим та не стоїть на обліку у Закарпатському медичному центрі психічного здоров’я та медицини залежностей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Придачук визнав Роберта Цигику винним у розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. Засуджений має заплатити 16 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.